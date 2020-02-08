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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تفرض حجرا صحيا على الوافدين من الصين

السبت 08/فبراير/2020 - 09:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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فرضت هونج كونج، اليوم السبت، حجرًا صحيًا لمدّة أسبوعين على كلّ الوافدين من الصين القاريّة، في إجراء احترازي مشدّد يرمي للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ اللمرة الأولى في وسط الصين في أواخر ديسمبر الفائت.

وبموجب الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم بات لزامًا على كلّ وافد من البرّ الصيني أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين في منزله أو في الفندق أو في أي مكان آخر يختاره، وستتمكن السلطات من مراقبة مدى احترامه هذا الحجر من خلال الاتصال به هاتفيًا يوميًا وزيارته بصورة مفاجئة، وذلك تحت طائلة السجن لمدة ستة أشهر.

ولم تعلن سلطات المنطقة الصينية المتمتّعة بحكم ذاتي عن تفاصيل هذا الإجراء الوقائي الجذري إلا قبل ستّ ساعات من دخوله حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم، وهي تأمل أن يؤدّي إلى الحدّ من تدفّق الوافدين من الصين القاريّة إلى هونج كونج.

وقال وزير الأمن في هونج كونج، جون لي: "سنعتقل الكثير من الناس"، وفي حال لم يكن لدى الوافد من الصين القارية إلى هونج كونج مسكن فإنّ سلطات المنطقة ستقتاده إلى أحد مراكز الإقامة التي استحدثتها لهذه الغاية، ولا يقتصر الإجراء الجديد على الوافدين مباشرة من الصين القارية حصرًا بل يشمل كل شخص يأتي إلى هونج كونج من أي بلد كان وزار الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وجنّدت السلطات متطوّعين من الموظفين الحكوميين والطلاب، لإجراء مكالمات مراقبة يومية والقيام بزيارات تفقّدية مفاجئة للأشخاص الموضوعين في الحجر الصحّي.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنّ طوابير طويلة تشكّلت مساء السبت على الحدود بين مدينة شينجن الصينية وهونج كونج المجاورة قبيل بدء سريان الإجراء.

وصباح اليوم السبت، دخل ثلاثة أشخاص فقط إلى هونج كونج عبر الجسر الحدودي وذلك بعد ساعة ونصف الساعة من فتحه، حسبما قالت الشرطة لوكالة فرانس برس.

ولكنّ الإجراء الجديد يستثني بعضًا من العاملين في مهن محدّدة، ولا سيّما أفراد طواقم الطائرات والسفن وسائقي الشاحنات، وذلك تجنّبًا لانقطاع الإمدادات عن هونج كونج.

وما زالت هونج كونج تعاني من صدمة وباء "المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة" (سارس) الذي أسفر عن وفاة 299 شخصًا في المنطقة في 2003.

وينتمي كورونا المستجدّ إلى نفس سلالة سارس وقد تسبّب الفيروس الجديد حتى اليوم بوفاة 722 شخصًا وإصابة أكثر من 34،500 آخرين به، بينهم 25 شخصًا في هونغ كونغ توفي منهم واحد.

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