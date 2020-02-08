وفاة أمريكى ويابانى بـ«كورونا» فى ووهان الصينية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى بكين اليوم السبت عن وفاة مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية بعد إصابته بفيروس كورونا.وأوضحت السفارة الأمريكية- في بيان بثته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية- أن المواطن الأمريكي الذي يبلغ من العمر 60 عامًا توفي يوم الخميس في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض.كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم عن وفاة رجل ياباني في الستينيات من عمره في مستشفى ووهان يشتبه في إصابته بالفيروس.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلا عن السلطات الصينية أن سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي الفيروسي لأنه من الصعب الاستنتاج بشكل قاطع أنه كان مصابا بالفيروس رغم أن هناك شكوكا كبيرة بإصابته به.يذكر أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الجديد بلغ 724 حالة في غضون شهرين تقريباً، ومن المتوقع زيادة الأعداد حتى تتجاوز أعداد الوفيات التي نتجت عن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة (السارس) 2002-2003 والذي أودى بحياة 774 شخصًا على مدى فترة استمرت نحو 8 أشهر.