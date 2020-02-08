7 مصابين جدد بفيروس كورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة داخل البلاد إلى 32 حالة.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن الإصابات تشمل ثلاث حالات لمواطنين تايلانديين وأربع حالات لصينيين.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).