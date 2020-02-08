اليابان: إصابة أمريكيان وصيني بـ«كورونا» بسفينة «الحجر الصحي»

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية في اليابان أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، إن المصابين الثلاثة وهم أمريكيان وصيني تم نقلهم بالفعل إلى منشآت طبية، مؤكدا إن هذا أدى إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة الناجمة عن الفيروس القاتل بالسفينة "دياموند برينسيس" الموضوعة رهن الحجر الصحي عند رصيف بحري في يوكوهاما إلى 64 حالة، من بينهم حالة حرجة.وفرض المسؤولون الطبيون باليابان الحجر الصحي على السفينة التي تحمل على متنها نحو 3700 من الركاب وأفراد الطاقم، الذين ينتمون إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة، حيث تم التأكد من إصابة مسافر كان قد غادر السفينة في هونج كونج قبل أسبوع.وقالت الوزارة إن الأشخاص الموجودين على متن السفينة حاليا قد يتمكنون من مغادرتها في 19 فبراير على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.