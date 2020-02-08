العنانى يلتقى قيادات القطاع السياحى فى الأقصر

يعقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اليوم السبت، لقاءً مع قيادات القطاع السياحي والغرف السياحية بمحافظة الأقصر، للمرة الأولى.وكانت منطقة اثار مصر العليا، أعلنت عن قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير والذي ترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتخفيض نسبة 50% خلال شهري يوليو وأغسطس من أسعار "الأقصر باس"، وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة والأقصر.يأتي هذا في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر خلال شهري يوليه وأغسطس، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن تصريح الأقصر Luxor Pass ينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.