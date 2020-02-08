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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار الدولة العثمانية.. الأزمات وتدهور الاقتصاد وراء تراجع شعبية أردوغان

السبت 08/فبراير/2020 - 08:46 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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نشرت شركة الأبحاث والاستطلاعات"Pollster Metropoll" آخر استطلاع رأي عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت فيه انخفاض شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

وتابعت شركة الاستطلاعات، أن موافقة الأتراك على أردوغان، قد انخفضت بمقدار نقطتين تقريبًا منذ ديسمبر 2019، من 43.7% إلى 41.9% في يناير من هذا العام.

وقالت صحيفة أراب نيوز، أن تراجع شعبية أردوغان وفقا لرأي الخبراء، بسبب سياساته الاستبدادية ورغبته في الاستحواذ على السلطة المطلقة وتدمير المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

فيما أرجع بيرك إسين، وهو أكاديمي في العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت في أنقرة، تراجع شعبية أردوغان إلى انخفاض ثقة الناخبين بسبب تدهور حالة الاقتصاد والأزمات الأخرى في الداخل والخارج.

وعلى مدار العامين الماضيين، ضعفت الليرة التركية بنسبة 36% وتراجعت الاستثمارات في البلاد بسبب مخاوف من تدخل السياسة في الاقتصاد وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

وقال إيسن لأراب نيوز: "على الرغم من أن الحزب الحاكم اختار في الماضي التسييس للأزمات لتعبئة المؤيدين ضد المعارضة، فإنه لم يعد يبدو أن لديه القدرة على معالجتها بفعالية".

وتابع، "يشعر العديد من الناخبين بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتعامل مع الزلزال الأخير في محافظة إيلازيج الشرقية أو الأزمة الاقتصادية جيدًا، ويشعرون بالقلق من أن التدخل العسكري التركي في سوريا لم يفلح في تحقيق أي إنجازات ملموسة".

يأتي هذا فيما أثار الهجوم المميت الأخير على القوات التركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا جدلًا واسع النطاق حول ضرورة الوجود التركي في ساحات القتال التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا.

وقال إيسن إن هذه القضايا إلى جانب الشعور المتزايد بالفساد، استنزف الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية، كما أدت فضيحة الفساد الأخيرة التي شملت الهلال الأحمر التركي إلى تشويه سمعة الحكومة.

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