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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إقالة سفيرًا وضابطًا نواب الكونجرس: «ترامب» طاغى ومجرم

السبت 08/فبراير/2020 - 08:44 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، وبعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه، ضابطًا في الجيش أدلي بشهادته اعتبرا أساسيا في بناء القرار الاتّهامي ضدّه، في خطوة وضعها خصوم الرئيس الجمهوري في خانة "الانتقام".

وبعد ساعات على طرد اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان من البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي، حسبما أعلن محاميه، أقال ترامب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، حسبما أعلن الأخير.

وقد نقلت وسائل إعلام عدة، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن سوندلاند قوله في بيان: "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

وأتى بيان السفير بعيد إعلان ديفيد بريسمان، محامي اللفتانت كولونيل في الجيش الأميركي ألكسندر فيندمان، أنّ موكّله طرد من عمله في البيت الأبيض.

وسارع خصوم ترامب الديمقراطيون إلى التنديد بإقالة هذين المسئولين، معتبرين أنّهما ضحيّة "إجراءات انتقامية" من جانب الرئيس.

وكتب النائب مارك ديسولنييه في تغريدة على تويتر أنّ "السفير سوندلاند واللفتنانت كولونيل ألكساندر فيندمان هما موظفان عموميان شجاعان وبطلان ووطنيان، وانتقام ترامب منهما لقولهما الحقيقة هو عمل جدير بالطغاة والمجرمين وليس برئيس أكبر ديموقراطية في العالم".

بدوره قال السناتور رون وايدن، إنّ إقالة هذين المسئولين الدبلوماسي والعسكري: "هي فعل إساءة استخدام للسلطة جديد من جانب الرئيس".

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأ الأربعاء ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجّههما إليه مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين.

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