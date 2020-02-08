الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحر طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 09 15طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 16السلوم 07 15سيوة 05 17بورسعيد 11 17دمياط 10 17الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 11 17العريش 09 16رفح 10 15رأس سدر 11 20نخل 03 15نويبع 13 19طابا 09 16كاترين 01- 10الطور 11 20شرم الشيخ 12 20الغردقة 11 21مرسى علم 14 20الفيوم 10 17بنى سويف 09 17المنيا 07 18أسيوط 06 18سوهاج 08 18قنا 09 19الأقصر 08 20أسوان 12 20أبوسمبل 11 19الوادى الجديد 06 20شلاتين 16 23أبو رماد 15 22حلايب 18 22رأس حدربة 17 21