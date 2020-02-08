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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت 08/فبراير/2020 - 08:03 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحر طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

شبين الكوم 09 15

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 07 15

سيوة 05 17

بورسعيد 11 17

دمياط 10 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 10 15

رأس سدر 11 20

نخل 03 15

نويبع 13 19

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 07 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 08 20

أسوان 12 20

أبوسمبل 11 19

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 15 22

حلايب 18 22

رأس حدربة 17 21

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