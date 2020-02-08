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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اندلاع حرائق هائلة فى غابات شمال إيران

السبت 08/فبراير/2020 - 07:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اندلعت حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال إيران، في وقت تسعى الحكومة إلى محاولة السيطرة عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، فجر اليوم السبت، أن معظم حرائق الغابات اندلعت في محافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى.

وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة غيلان، جابر حسيني، إن الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش، وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية احتواء تلك الحرائق.

وأضاف "حسيني" أن الحدائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق (جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش)، موضحا أن "السيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح".

وأوضحت الوكالة أنه تم احتواء حرائق الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق.

ونقلت الوكالة على لسان محمد قرباني، رئيس وحدة المحافظة على الموارد الطبيعية في غيلان، إنه تم حرق حوالي 6 هكتارات من مساحة الغابات في المقاطعة خلال الساعات السبع الماضية، وأن وجود قوات الإطفاء في الوقت المناسب حال دون انتشار الحرائق.

ونوهت الوكالة الإيرانية إلى أن محافظة غيلان من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في البلاد، وتضم حوالي 6000 هكتارا من الغابات ومثلهم من الأراضي العشبية.

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