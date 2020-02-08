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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تختتم مؤتمر القيادة العالمى.. اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 07:15 ص
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
مونيكا جرجس
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تختتم الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، اليوم السبت، مؤتمر «القيادة العالمي»، الذي افتتحه، أمس الجمعة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور ممثلين من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والهيئات المجتمعية، ومن المقرر أن يتم إعادة عقد المؤتمر في محافظة المنيا خلال الفترة 14- 15 فبراير 2020.

يشارك في الفعاليات كل من القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، وخدام ورعاة الكنائس الإنجيلية والطوائف المسيحية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من البرلمانيين ورجال الأعمال، والإعلاميين.

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