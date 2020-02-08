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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 ص
كلاب المستودع
كلاب المستودع
نضال ممدوح
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ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Reservoir Dogs أو «كلاب المستودع» من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

والفيلم من إنتاج عام 1992، وتبلغ مدة عرضه مائة دقيقة، وهو من بطولة هارفي كيتل٬ وتيم روث٬ وكريس بن٬ وستيف بوسيمي٬ ولورانس تيرني.

تدور أحداث الفيلم في أجواء بوليسية غامضة ومشوقة٬ حيث يقوم زعيم إحدى العصابات بجمع ستة لصوص في تخصصات مختلفة من أجل القيام بعملية سرقة كبرى لشحنة من الماس، ولايعرف الرجال بعضهم بعضًا، وإن كانوا يبدون واثقين من النجاح، يُفاجأون بالشرطة تحيط بمكان العملية المرتقبة، ويقتل أحد أفراد الفريق برصاص قناصة، فيصابون بالذعر ويتأكدون من وجود رجل شرطة متخفي بينهم، ويحاولون الوصول إليه وكشفه.

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