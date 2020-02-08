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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

السبت 08/فبراير/2020 - 04:33 ص
جامع الأزهر
جامع الأزهر
نضال ممدوح
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ينظم بيت المعمار المصري٬ بمقره الكائن بميدان القلعة٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ حلقة نقاشية بعنوان «عمارة الجامع الأزهر»، والتي يحاضر فيها الباحث يوسف أسامة٬ المتخصص في الآثار الإسلامية والمملوكية.

تستعرض هذه الندوة تاريخ وعمارة الجامع الأزهر على مدى أكثر من ألف عام٬ بين طموح المعز لدين الله، ومشروع الظاهر بيبرس، تلوح فكرة. من الفاطمية إلى الأيوبية، ومن المملوكية إلى العثمانية، ليبقى أمامنا بتاريخه المثير، كما تتطرق الندوة إلى: لماذا الأزهر وحده الذي تعرض لكل هذه التقلبات؟ ولماذا وحده الذي يصمد؟

يذكر أن الأزهر هو من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف سنة، وقد أنشئ على يد جوهر الصقلي 970، بأمر من المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر، ووضع الخليفة المعز لدين اللَّه حجر أساس الجامع الأزهر في 14 رمضان سنة 359 هـ - 970م، وأتم بناء المسجد في شهر رمضان سنة 361 هـ - 972 م، فهو بذلك أول جامع أنشى في مدينة القاهرة المدينة التي اكتسبت لقب مدينة الألف مئذنة٬ وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وإشادة بذكراها.

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