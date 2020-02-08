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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تواجه إعصارًا فى الغرب وفيضانات بالشرق

السبت 08/فبراير/2020 - 05:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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تستعد أستراليا، التي عصفت بها حرائق الغابات، لمواجهة ظروف طقس خطيرة، بما في ذلك أمطار غزيرة وفيضانات في الشرق وإعصار استوائي قوي في الغرب.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الاستوائي "داميان" المنطقة الشمالية من غربي أستراليا عصر اليوم السبت في صورة عاصفة من الفئة الرابعة وسيجلب معه "رياحا مدمرة للغاية" وزوابع تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة فضلا عن "أمطار غزيرة للغاية".

ويصنف الإعصار حاليًا كعاصفة من الفئة الثالثة لدى اقترابه من الساحل وقد تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة.

وحذر مكتب الطقس السكان في العديد من المدن الساحلية ودعاهم إلى الاستعداد لمواجهة رياح خطيرة، فضلًا عن فيضانات في مناطق تعدينية داخلية.

وفي غضون ذلك، في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بشرقي أستراليا، حيث تسببت حرائق غابات في حالة من الدمار منذ سبتمبر الماضي، أصدر مكتب الطقس "تحذيرًا من طقس قاس" من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة والمد المرتفع بشكل غير معتاد فضلا عن فيضانات محتملة.

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