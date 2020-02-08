«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة

ضمن احتفالات أوركسترا القاهرة السيمفوني بمناسبة مرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن٬ وبالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة يقام في الثامنة مساء اليوم السبت٬ حفلًا بقيادة المايسترو جوزيبى لانزيتا ومشاركة عازف البيانو جوزيبى اندالورو.يتضمن البرنامج الكونشيرتو الخامس للبيانو والأوركسترا لـ «بيتهوفن» بعنوان «الإمبراطور» إلى جانب افتتاحية من أوبرا نورما لبيللينى والسيمفونية السادسة «المؤثرة» لتشايكوفسكى.كتب «بيتهوفن» الكونشرتو الخامس للبيانو والأوركسترا عام 1809 في الفترة الثانية من حياته الفنية، وترجع تسميته بالأمبراطور إلى أسلوب الفخامة والعظمة الذي يظهر في حركته الأولى والثالثة.وُلد المؤلف الموسيقي الألماني لودفيج فان بيتهوفن في مقاطعة بون سنة 1770، وقد اشتُهر نتيجة موسيقاه الرائعة، وخصوصًا مقاطع السوناتا والسيمفونيات والرباعيات وغيرها.كانت حياته الشخصية بائسة، فقد عاش وحيدًا، وأصيب بالصمم في أواخر أيامه، ولكنه تمكن رغم ذلك من تأليف أهم أعماله الموسيقية في تلك الفترة، بما في ذلك السيمفونية التاسعة.