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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

السبت 08/فبراير/2020 - 04:20 ص
جريدة الدستور
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أكدت شركة "تويتر"، أمس الجمعة، تعرض الحسابين الرسميين لموقع "فيسبوك" العملاق للتواصل الاجتماعي، وتطبيق "ماسنجر" التابع له للاختراق.

وقال المتحدث باسم "تويتر"، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.

وأضاف: "فور علمنا بهذه المسِألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس، مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين "تويتر" الحساب.

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