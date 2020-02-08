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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما.. اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 04:14 ص
صلاح السعدني
صلاح السعدني
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والتي تحتفي بالفنان القدير صلاح السعدني كشخصية الدورة، بحضور ممثل للسفارة الروسية بالقاهرة بمناسبة حلول روسيا ضيف شرف المهرجان والاحتفال بالعام الثقافي المصري الروسي 2020، والدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، الدكتور حسن عطية، والفنان سامح الصريطي، والدكتور محمد أمين عبدالصمد، والدكتور أحمد عبد العزيز، ونخبة من المبدعين المصريين والعرب والأجانب من 15 دولة.

ويبدأ برنامج الحفل بالسلام الوطني، يعقبه عرض فني قصير، يليه كلمات افتتاحية، ثم تكريم لجنة المشاهدة المكونة من الدكتور أحمد عبد العزيز، والمخرج محمد حجاج، والمنتجة أروي قدورة، والإعلان عن لجنة التحكيم المكونة من عماد الوسلاتي من تونس، وAlain bressand من فرنسا، ومبارك المزعل من الكويت، والدكتورة سامية حبيب من مصر، والفنان فادي فوكيه من مصر.

ويتم تكريم شخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني وتسلمه درع الدورة الثالثة، وعقب انتهاء المراسم الافتتاحية يشاهد الجمهور العرض الكوري «المنزل» بطولة يونج لي، وإخراج كيونج هوا، على مسرح سينما الهناجر.

ثم يقدم العرض المصري «الممثل»، ومدته 20 دقيقة، وهو عن مسرحية «الراوي في مسرحية الليلة» تأليف الفنان خالد الصاوي، تمثيل وإخراج خالد إبراهيم.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يشارك به 16 عرضًا مسرحيًا و15 دولة، ويعقد ورشًا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجام رائد السيكو دراما الفنان القدير محيى إسماعيل في حفل الختام.

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