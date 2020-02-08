ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ أفلام نادي السينما المستقلة والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.وتعرض أفلام «سد خانة» للمخرج فادي خزبك، و«لمسة» للمخرجة دنيا الزاهر، و«لطشة نور» للمخرج داني جمال، و«الونس» للمخرجان لوستين خزليان ودميانا نصري.في سياق متصل يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم أيضًا صالون (ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل) وندوة جديدة بعنوان «أزمة المياة والأمن المائي في الشرق الأوسط».ويتناول الصالون أزمة المياة في الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتسليط الضوء بشكل كامل علي ملف المياة في الشرق الأوسط تحديدا والأمن المائي، مع وضع حلول ومقترحات لكيفية حل تلك المشكلات المتعلقة بالمياة وبملف الفقر المائي الذي تعاني منه عدد من دول الشرق الأوسط.ويدير الصالون الإعلامي والمؤرخ الكاتب محمد الشافعي، ويستضيف الدكتور سيد فليفل أستاذ التاريخ والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتورة هايدي فاروق الباحثة وخبير ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.كما تنطلق اليوم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي بسينما الهناجر.وتتضمن فعاليات المهرجان تقديم منصة الحكواتي أحد «أشكال المونودراما» على مدار أربعة أيام تبدأ مع الفنانة الروسية «Iasmin khagras» حفيدة الشاعر الكبير نجيب سرور في الرابعة مساء الأحد 9 فبراير، والإثنين 10 فبراير مع عرض «قلب العالم الكبير» من فرنسا، الثلاثاء 11 فبراير من تونس ومصر.وعلى سينما مركز الإبداع الفني في العاشرة صباح الثلاثاء 11 فبراير وحتى الثالثة عصرًا تقام ورشة المسرح الحركي ويقدمها «francois kalekz» من فرنسا، و«landry kouame» من كوت ديفوار.