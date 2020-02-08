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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وبيلاروس تتوصلان لاتفاق بشأن شحنات الغاز الروسى

السبت 08/فبراير/2020 - 04:06 ص
رئيس روسيا وبيلاروس
رئيس روسيا وبيلاروس
وكالات
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توصلت روسيا وبيلاروس إلى اتفاق بشأن شحنات الغاز الروسي في عام 2020، حسبما قال ديمتري كوزاك نائب رئيس هيئة العاملين بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في سوتشي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن روسيا ستقوم بنقل الغاز إلى بيلاروس خلال العام الجاري بنفس شروط شحنات عام 2019.

ووافق مسؤولو روسيا وبيلاروس على مساعدة الشركات من كلا البلدين في التوصل لاتفاقيات تجارية بشأن إمدادات خام النفط الروسي.

وتم التوصل للاتفاقيات خلال مباحثات ثنائية ترأسها بوتين ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وكان لوكاشينكو قد وصل الليلة الماضية إلى منتجع سوتشي بجنوب روسيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتهم لوكاشينكو روسيا، وهي أحد أقرب حلفاء بلاده بزيادة أسعار النفط. وقال لوكاشينكو أمس الأول الخميس إن روسيا لم تف الشهر الماضي بتقديم كمية متفق عليها من النفط.

وكانت روسيا اتفقت على مد بيلاروس بمليوني طن من النفط شهريا، وقال لوكاشينكو في الاجتماع مع مسؤولي الطاقة: "لقد زودونا بـ500 ألف طن، أي الربع فقط، في يناير"، بحسب بيان رسمي.

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