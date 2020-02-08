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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لافروف» يطالب المعارضة الفنزويلية بالمشاركة فى الانتخابات

السبت 08/فبراير/2020 - 04:00 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة له إلى فنزويلا المعارضة الفنزويلية إلى المشاركة بطريقة مدنية في الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام.

وقال لافروف أمس الجمعة خلال جلسة حوار وطنية حول المائدة المستديرة في كاراكاس: «أنا على قناعة بأن هذه الانتخابات هي الإمكانية الوحيدة للراديكاليين كي يتواجدوا بأنفسهم في مستقبل الحياة السياسية في فنزويلا».

من جانبه أعرب زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، عن معارضته لمشاركة المعارضة في هذه الانتخابات.

كان زعماء المعارضة دعوا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018 والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، إلى مقاطعة تلك الانتخابات احتجاجا على احتقار الديمقراطية على يد رئيس الدولة نيكولاس مادورو ونظام حكمه.

تنحاز روسيا في هذا الصراع الدائر في فنزويلا، وهي من أغنى دول العالم بالنفط، انحيازا كاملا لصالح الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بينما تنحاز الولايات المتحدة إلى الرئيس المؤقت خوان جوايدو وتدعمه.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي خلال كلمته عن حالة الاتحاد في واشنطن بجوايدو وأعلن عن دعمه له.

يزور لافروف فنزويلا الآن في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن تطبيق عقوبات جديدة للضغط على مادورو.

وحذرت روسيا مجددا الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وكان ترامب أكد أمام الكونجرس قائلا: "الاشتراكية تدمر الأمم ولكن تذكروا دائما أن الحرية توحد النفوس".

وقال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أمس الجمعة إن محاولات الولايات المتحدة تقويض الأنظمة الشرعية لم تجلب غير الفوضى والحرب والتدمير في مناطق عدة من العالم.

وتعتبر فنزويلا من أكبر الدول التي تشتري الأسلحة الروسية.

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