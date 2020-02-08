رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب رئيس الوزراء الهندى يواجه معركة قوية فى الانتخابات المحلية

السبت 08/فبراير/2020 - 03:33 ص
رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء الهندى
طباعة
توجه الناخبون في العاصمة الهندية نيودلهي إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية وسط محاولة قوية من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتزاع السلطة من الحزب الحاكم.

ويتطلع حزب آم آدمي (حزب الرجل العادي) بزعامة آرفيند كيجريوال، الذي انبثق عن حملة لمكافحة الفساد في عام 2012، إلى الفوز بولاية ثانية متتالية.

وتجري الانتخابات على كل مقاعد المجلس التشريعي بالمدينة والبالغ عددها 70 مقعدًا، ويحق لأكثر من 7. 14 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للاختيار من بين 672 مرشحًا، وفقًا لمفوضية الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات يوم الثلاثاء المقبل على أن تعلن النتيجة في اليوم نفسه.

وركز حزب الرجل العادي حملته الانتخابية على سجله في تحسين التعليم والرعاية الصحية في العاصمة، ويحظى الحزب بتأييد الفقراء بسبب توفيره مياه مجانية وحافلات نقل وكهرباء مدعمة.

وعلى الجانب الآخر، ركز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء مودي على الاحتجاجات الأخيرة ضد قانون المواطنة الجديد- الذي يصفه معارضوه بأنه ضد المسلمين- والنزعة القومة بوصفهما مفتاح هزيمة حزب الرجل العادي.

يذكر أن حزب الرجل العادي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2015، حيث حصل على 67 مقعدًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

بكى فقبل رأسه.. سكرتير مساعد محافظ الأقصر يرفض نقل بائع متجول

منذ حوالي 19 ساعة

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

المتحدث باسم «تويتر»: حسابى «فيسبوك» و«ماسنجر» تعرضا للاختراق

التلوث الضوئى يهدد الخنافس المضيئة

أوركسترا بودابست يساعد الصم على سماع بيتهوفن من خلال اللمس

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عرض «كلاب المستودع» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. الليلة

اليوم.. «عمارة وتاريخ جامع الأزهر» ببيت المعمار المصرى

«السيمفونى» يحتفل بمرور 250 عامًا على ميلاد الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن.. الليلة