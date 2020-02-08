حزب رئيس الوزراء الهندى يواجه معركة قوية فى الانتخابات المحلية

توجه الناخبون في العاصمة الهندية نيودلهي إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية وسط محاولة قوية من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتزاع السلطة من الحزب الحاكم.ويتطلع حزب آم آدمي (حزب الرجل العادي) بزعامة آرفيند كيجريوال، الذي انبثق عن حملة لمكافحة الفساد في عام 2012، إلى الفوز بولاية ثانية متتالية.وتجري الانتخابات على كل مقاعد المجلس التشريعي بالمدينة والبالغ عددها 70 مقعدًا، ويحق لأكثر من 7. 14 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للاختيار من بين 672 مرشحًا، وفقًا لمفوضية الانتخابات.ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات يوم الثلاثاء المقبل على أن تعلن النتيجة في اليوم نفسه.وركز حزب الرجل العادي حملته الانتخابية على سجله في تحسين التعليم والرعاية الصحية في العاصمة، ويحظى الحزب بتأييد الفقراء بسبب توفيره مياه مجانية وحافلات نقل وكهرباء مدعمة.وعلى الجانب الآخر، ركز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء مودي على الاحتجاجات الأخيرة ضد قانون المواطنة الجديد- الذي يصفه معارضوه بأنه ضد المسلمين- والنزعة القومة بوصفهما مفتاح هزيمة حزب الرجل العادي.يذكر أن حزب الرجل العادي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2015، حيث حصل على 67 مقعدًا.