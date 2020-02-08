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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ722 شخصًا و31 ألف مصاب

السبت 08/فبراير/2020 - 05:24 ص
جريدة الدستور
نغم رأفت
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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 722 وأكثر من 31 ألف مصاب، حسبما أفادت «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة، حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».

كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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