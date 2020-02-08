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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يُقيل سفير واشنطن فى الاتحاد الأوروبى

السبت 08/فبراير/2020 - 02:39 ص
دونالد ترامب_ جوردون
دونالد ترامب_ جوردون سوندلاند
وكالات
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أقال الرئيس دونالد ترامب جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي وأحد الشهود الرئيسيين في التحقيق في قضية عزل ترامب، وفقا لما ذكره «سوندلاند» في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية مساء أمس الجمعة.

وقال «سوندلاند» في بيان نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»: «جرى إبلاغي أن الرئيس يعتزم استدعائي على نحو فوري بصفتي سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «ممتن للرئيس ترامب لأنه منحني فرصة الخدمة».

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