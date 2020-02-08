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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: موسكو تلعب دورًا مهما فى بناء عالم قائم على الاحترام

السبت 08/فبراير/2020 - 02:34 ص
نيقولاس مادورو
نيقولاس مادورو
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيقولاس مادورو، اليوم السبت، أن موسكو تلعب دورًا مهمًا في بناء عالم جديد قائم على الاحترام.

وقال مادورو: «لقد أرسلت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رسالة صداقة ودافئة، وتضامن مع شعب روسيا الشجاع، وأخي الرئيس فلاديمير بوتين، نؤكد أهمية الدور المهم الذي تلعبه روسيا في بناء عالم جديد قائم على الاحترام والسلام».

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الرئيس الفنزويلي نيقولاس مادورو، أمس الجمعة، وأكد تضامن موسكو مع فنزويلا ورئيسها في مواجهة الضغوط الأمريكية والعقوبات غير الشرعية.

وأكد «لافروف» أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ 75 للانتصار على النازية، في 9 مايو المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى كاراكاس منذ عام 2011، حين كان هوجو تشافيز الراحل رئيسا لفنزويلا.

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