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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

السبت 08/فبراير/2020 - 02:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص ‌‎حالتين جديدتين بكورونا، جرى رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، للمصابين بأعراض الفيروس المستجد، حسبما نقلت «سكاي نيوز».

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن «الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة».

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات، 7 حالات، منذ ظهور الفيروس المستجد.


وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».

كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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