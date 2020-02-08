عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

فوجئ عدد كبير من مستخدمي منصة التدوين المصغر "تويتر" بعطل يضرب الموقع الشهير.وأشار موقع "داون ديتكتور"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إلى أن العطل الجديد، حرم عددا كبيرا من مستخدمي "تويتر" من نشر أي منشورات أو تغريدات جديدة عبر حساباتهم.وقال الموقع إن العطل أصاب إصدارات "تويتر" عبر نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".وتركزت مناطق الإصابة بذلك العطل في اليابان وأوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.. ولم يصدر أي إعلان من "تويتر" لتوضيح ماهية العطل، ولا التوقيت المتوقع أن يستمر فيه.