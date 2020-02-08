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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 04:41 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
حسين الجندي
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أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم الحفلات التي ضمت خريجي الثانوية العامة والخاصة وذلك في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وحضر «عاشور» بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب لآلاف الطلاب، بعدها حرص «عاشور» على تحيتهم لحفاوة الاستقبال تحية خاصة لأهالي الإسكندرية المحببة لقلبه وقدم لهم عدد من كبير من أغانيه المميزة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية طوال تواجده على المسرح.

على جانب آخر؛ يستعد «عاشور» لإحياء واحدة من أبرز حفلات عيد الحب التي يتم التحهيز لها بمواصفات «لايف» عالمية يوم 14 فبراير الجاري على مسرح كايرو شو، في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة والتي يشارك في إحيائها النجمة آمال ماهر والنجم الخليجي ماجد المهندس ونفذت تذاكر الحفل، حيث من المقرر أن يحضرها جمهورًا من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى حفل عيد الحب يوم 15 فبراير الجاري داخل مول طنطا، ومع نهاية فبراير وبالتحديد يوم 26 يتجه إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي ضخم بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية.

ويواصل تامر عاشور تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد، حيث انتهى من تسجيل 5 أغنيات، ويفاضل بين أكثر من 15 أغنية لاستكمال الألبوم الذي من المتوقع إطلاقه مع بداية موسم صيف 2020.
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)
تفاصيل حفل تامر عاشور فى سيدى جابر بالإسكندرية.. (صور)

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