المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب بميناء طنجة المتوسط، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى الأراضي المغربية دون تصريح لدى إدارة الجمارك.وذكر بيان أمس الجمعة عن مصدر جمركي، أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الواردات بميناء طنجة المتوسط اشتبهت في حمولة عربة نقل تحمل لوحات رقمية فرنسية فقررت إخضاعها لتفتيش دقيق، حيث تم العثور على 5 زوارق مطاطية من الحجم الكبير مدسوسة وسط 30 رزمة من الملابس المهربة.