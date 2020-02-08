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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

السبت 08/فبراير/2020 - 01:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
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أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب بميناء طنجة المتوسط، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى الأراضي المغربية دون تصريح لدى إدارة الجمارك.

وذكر بيان أمس الجمعة عن مصدر جمركي، أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الواردات بميناء طنجة المتوسط اشتبهت في حمولة عربة نقل تحمل لوحات رقمية فرنسية فقررت إخضاعها لتفتيش دقيق، حيث تم العثور على 5 زوارق مطاطية من الحجم الكبير مدسوسة وسط 30 رزمة من الملابس المهربة.

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