محاميه: إقالة «فيندمان» من البيت الأبيض لأنه قال الحقيقة

قال ديفيد بريسمان، محامي اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت الأول من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته بالبرلمان الأمريكي.وقال «بريسمان»،في بيان له، إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي.وأضاف: «لا يوجد أدنى شك لدى أي أمريكي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل.. لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة».وشهد «فيندمان»، خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر، بأن الأخير قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي في يوليو أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.وقال فيندمان، أمام لجنة يقودها الديمقراطيون، «لم أكن أصدق ما كنت أسمعه» في المكالمة.