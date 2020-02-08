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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توضيح من مجلس «الصحفيين» بشأن استقالة هشام يونس

السبت 08/فبراير/2020 - 12:09 ص
هشام يونس
هشام يونس
الحسين عبيد
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أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا لتوضيح ملابسات استقالة عضو المجلس وأمين الصندوق هشام يونس.

وقال البيان: «توضيحًا لما ورد في بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن اجتماعه مساء أمس الخميس، أكد المجلس في بيان لاحق أنه قرر بأغلبية 11 من أعضائه ورفض عضو واحد فقط واعتذار زميل واحد عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، وتشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس مكونة من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم الأساتذة: جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر».

وأكد مجلس النقابة، في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة، وفقًا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.

وأشار المجلس إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه، جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام الماضي، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.

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