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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضرر شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية جراء إعصار جلوريا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:57 م
جزيرة مايوركا
جزيرة مايوركا
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تعرض العديد من الشواطئ في شرق جزيرة مايوركا الإسبانية لأضرار بالغة جراء إعصار جلوريا الشهر الماضي.
وقال مارسيال رودريجيز من رابطة سياحة محلية في كالا ميلور إن "أكثر من 50 بالمئة من شاطئنا الذي يمتد لمسافة 1.8 كيلومتر غمره البحر".
كما دمر الإعصار، الذي استمرت رياحه لمدة ثلاثة أيام، أبراج النجاة ومنشآت صحية.
وذكرت صحيفة أولتيما هورا أن الأمطار الموسمية الغزيرة والأمواج التي بلغ ارتفاعها مترا واحدا تسببت في أضرار بقيمة 11.2 مليون يورو (12.2 مليون دولار).

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