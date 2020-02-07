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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أضرار السجائر الإلكترونية أسرع من التقليدية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:53 م
الدكتور أيمن سالم
الدكتور أيمن سالم
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قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب قصر العيني، إن ما يتم ترويجه عن أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر العادية، ليس أمرًا مؤكدًا.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن السيجارة الإلكترونية يمكن أن نجعلها أقل ضررًا، لكنها فى المطلق لم يثبت أنها أقل من السجائر التقليدية.

وأوضح أن الأمر يحتاج لعشر سنوات للمقارنة بين السجائر العادية والإلكترونية، مشيرًا إلى أنه قابل الكثير من المرضى تدخين تلك السجائر، مع العلم بأنها توجد فى السوق المصري منذ 5 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن مشكلتها الرئيسية أنه لا توجد لها مواصفات قياسية وهذا أمر خطير.

وتابع: «أضرارها تظهر بسرعة كبيرة تصل لأسابيع عكس السيجارة العادية التى تظهر أعراض ضررها بعد فترة أكبر».

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