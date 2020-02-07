أسهم أمريكا تتراجع عن مستويات قياسية لكنها تحقق أداء أسبوعيا قويا

نزلت وول ستريت عن مستويات قياسية اليوم الجمعة بعد ارتفاع استمر أربعة أيام إذ يدرس المستثمرون التقرير الشهري للوظائف الأمريكية ويستعدون للتطورات المقبلة بشأن فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94 بالمئة إلى 29102.51 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمئة إلى 3327.7 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمئة إلى 9520.51 نقطة.