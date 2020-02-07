تونس تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، اعتزامها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي على خلفية خطة السلام الأمريكية.

وذكرت الرئاسة في بيانها، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الفلسطيني محمود عباس، أن تونس ستقدم مشروع القرار بعد التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وستطرح تونس مشروع القرار بصفة رسمية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.

يشار إلى أن تونس شهدت احتجاجات واسعة حول خطة السلام الأمريكية.