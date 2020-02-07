مفيد فوزي: المرأة كتاب مغلق عنوانه غير صفحاته

وصف الإعلامي مفيد فوزي، المرأة بأنها مثل كتاب مغلق، لكن عنوانه أحيانًا يكون غير صفحاته، قائلًا: «تبحثي عن العمق، فتكتشفي أنه ضحل».وأضاف مفيد فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج «تحيا الستات» المذاع عبر فضائية «النهار»: «الشكل أحيانًا يخدع، هناك امرأة فيها فتنة صوتها قبيح، والصوت يفضح، وبعض النساء عندما يضحكن، ضحكة حلوة فيها طلة، وضحكة مثل قلة مياه تسكب على الأرض».وأردف فوزي: «لابد للرجل إذا أراد الاحتفاظ بامرأة زمنًا طويلًا أن يكون مجاملًا، بعض النساء القليلات جدًا الواثقات من أنفسهن يشم رائحة المجاملة، النساء مجموعة مجاملات كبيرة جدًا تبدأ بالورد».ووجه فوزي نصيحة للمرأة حول معاملتها للرجال، قائلًا: «كلما امتدحت المرأة فيه القوة كلما شعر بالشبع، كلما امتدحت فيه ذكائه شعر أنه يقترب من السماء، بعض كلمات المرأة الجميلة للرجل لها فعل السحر أكثر من أي شيء، نحن الرجال أطفال الكلمة تؤثر فينا».