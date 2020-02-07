أمريكا: 100 مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى بسبب «كورونا»

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول الأخرى التي تأثرت بسبب فيروس كورونا.وقال بومبيو في بيانه "يظهر هذا الالتزام، إلى جانب مئات الملايين التي تبرع بها بسخاء القطاع الخاص الأمريكي، القيادة الأمريكية القوية في التصدي للتفشي".وذكر أن الحكومة الأمريكية ستفي بهذا الالتزام من خلال تمويلات قائمة بالفعل "إما بشكل مباشر أو عن طريق منظمات متعددة الأطراف".