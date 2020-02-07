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الثقافة

أحمد سويلم: المسرح الشعرى أصعب أنواع الكتابة وأصبح لا يقرأ

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:35 م
الشاعر أحمد سويلم
الشاعر أحمد سويلم
ايهاب مصطفى
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قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إن المسرح الشعري من أصعب أنواع الكتابة؛ لأن الشاعر هنا لابد أن يحدث توازن بين لغة الشعر والدراما، فإذا انحاز للشعر أصبحت أغنية وفقدت الدراما، وإذا فقدنا الدراما فلن يكن هناك شعر.

وأضاف «سويلم»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج «المساء مع قصواء»، على شاشة «TeN»: «المسرح الشعري توقف منذ سنوات؛ لأنه لا يوجد من يتحمس، إلى جانب أن المسرح لا يقرأ، المسرح يعرض على خشبة المسرح فقط الآن، وهذه هي المشكلة».

وأوضح أن تحويل المسرح الشعري إلى عمل فني مسرحي يجد صعوبات كبير على أي كادر فنى سواء من ناحية الإخراج أو الديكور، فأى كادر يستطيع يحمل هذا المضمون وهذه اللغة وهذا الإيقاع الموسيقى.

وتابع الشاعر أحمد سويلم: «أنه لا يرغب في أن يظلم الجمهور»، مشيرًا إلى أن المتلقى لا يمشى مع الرائجة بل يتمنى أن يجد العمل الجيد، لافتًا إلى أن جمهور الأوبرا فيه الكثير من الشباب الذي يحرص على سماع التراث، مشددًا على أنه لابد من تقديم عمل جيد أولًا حتى نجد الجمهور.

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