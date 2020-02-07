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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض عقوبات على شركة الطيران الفنزويلية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:26 م
شركة الطيران الفنزويلية
شركة الطيران الفنزويلية
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أعلن مكتب إدارة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، اعتزامه فرض عقوبات على شركة الطيران الفنزويلية المملوكة للدولة باعتبارها جزء من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي القول إنه تقرر فرض عقوبات على شركة الطيران الحكومية لأنها "تنقل مسؤولي الحكومة الفاسدة إلى مختلف أنحاء العالم لحشد الدعم لجهود الحكومة المناوئة للديمقراطية"، مضيفا أن هدف هذه العقوبات هو منع حكومة الرئيس مادورو من إساءة استخدام شركة الطيران.

وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شركة روسنفط الروسية للنفط بسبب استمرار علاقتها مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات مشددة على فنزويلا في إطار مساعي واشنطن للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، ولكن قطاع النفط في البلاد مازال يعمل، حيث يمثل النفط الخام 95 بالمئة من صادرات فنزويلا، وتصل عائداته إلى نظام مادورو.

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