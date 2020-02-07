«الدستور» تهنئ الزميل سيف الحسيني بحفل زفافه

وسط جو مليء بالبهجة والفرحة، وعلى أنغام "طلي بالأبيض" احتفل الزميل "سيف الحسيني" الصحفي بموقع الكابتن وجريدة الدستور بعقد قرانه على الأستاذة "أميمة نبيل عبد الفتاح" يوم الجمعة الموافق 31-1-2020.وحضر الحفل عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء ولفيف من الزملاء بالوسط الصحفي وكوكبة من نجوم الوسط الرياضي.أسرة "الدستور" تتقدم بأسمى آيات التهنئة، وخالص الأمنيات للعروسين، راجين المولى عز وجل أن يديم عليهما السعادة والرضا والمحبة والنجاح في حياتهما العملية والزوجية.