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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق تجارة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:23 م
لاري كودلو
لاري كودلو
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قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن قرار بريطانيا منح هواوي تكنولوجيز ومقرها الصين دورا محدودا في شبكتها للجيل الخامس على الرغم من المخاوف الأمريكية لن يعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس "سنعمل مع أبناء عمومتنا البريطانيين بشأن الجيل الخامس. نعتقد أننا نستطيع العمل معهم وعرض خيارات عليهم. سنرغب في إبرام اتفاق تجارة حرة".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكرت تقارير أنها شهدت خلافات قد تعوق الاتفاق المزمع، قال كودلو "لا، لن تفعل" وشكك في التقرير.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الخميس أن ترامب كان "غاضبا للغاية" في المحادثة مع جونسون الأسبوع الماضي عقب قرار المملكة المتحدة بشأن الجيل الخامس على الرغم من تحذير إدارة ترامب بشأن مخاوف أمنية.

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