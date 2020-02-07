رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس المكسيكي يتراجع عن خطته لإجراء سحب على الطائرة الرئاسية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:21 م
أندريس مانويل لوبيز
أندريس مانويل لوبيز
وكالات
طباعة
تراجع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة، عن خطته التي تعرضت للسخرية على نطاق واسع لإجراء سحب على الطائرة الرئاسية الخاصة بسلفه، قائلا إن الحكومة ستعيد تشغيلها.
وبعد توليه منصبه في الأول من ديسمبر، أمر الرئيس اليساري ببيع طائرة بوينج طراز 8-787 التي اشتراها الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو في عام 2012 - وغيرها من الطائرات والمروحيات التي استخدمها المسؤولون الحكوميون.
وفشل أوبرادور في بيع الطائرة، وخطط حاليا لركوبها في مواجهة سخرية واسعة النطاق، وسط تساؤلات في الشارع عما سيفعله المكسيكي العادي بهذه الطائرة وأين سيوقفها.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قال أوبرادور إن خطة حكومته الجديدة تتمثل في إقامة سحب بـ 6 ملايين تذكرة لجمع حوالي 160 مليون دولار، وتوزيع جوائز مالية بقيمة 100 مليون دولار فيما بين 100 فائز.
وقال لوبيز أوبرادور إن الأموال المتبقية ستستخدم لتمويل المستشفيات الحكومية وتغطية صيانة وتشغيل الطائرة لمدة عامين أو حتى تتمكن الحكومة من بيعها أو تأجيرها.
وكان الرئيس تعهد في وقت سابق باستخدام أرباح بيع الطائرة لتمويل جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

منذ يومين

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ يوم

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: انطلاق الدراسة غدًا.. وجاهزون لـ«كورونا» (فيديو)

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

«الدستور» تهنئ الزميل سيف الحسيني بحفل زفافه

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراسة: الرجال ذوي الشعر الأشيب أكثر جاذبية للنساء

«الطاقة الذرية» تدعم استخدام التكنولوجيا النووية لتشخيص وعلاج السرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

طارق الطيب: الأدب السودانى متميز لكن وزارة الثقافة لا تهتم به

طارق الطيب: «بيت النخيل» ستتحول إلى فيلم سينمائي

«التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية».. محاضرة بثقافة الأقصر

«الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر