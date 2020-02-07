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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص توقع صفقة صواريخ مع فرنسا بقيمة 263 مليون دولار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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وقعت قبرص على عقد بقيمة 240 مليون يورو (263 مليون دولار) لشراء صواريخ إكسوسيت المضادة للسفن وصواريخ ميسترال المضادة للطائرات من فرنسا، حسبما أعلنت وزارة دفاع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

ولم يقدم بيان الوزارة أي تفاصيل أخرى، قائلا فقط إن الصفقة تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي صفقة الشراء وسط تصاعد التوتر مع تركيا بسبب قيامها بعمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد أرسلت سفينتين العام الماضي للتنقيب في مياه تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتصر تركيا على أن أنشطتها للتنقيب عن الغاز تتفق مع القانون الدولي، لكن الخطوة أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لفرض حظر على السفر وتجميد أصول على مواطنين أتراك فيما يتعلق بأعمال التنقيب في البحر المتوسط.

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