ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية بافاريا الألمانية

ارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا إلى 14 حالة بعد ظهور حالة جديدة اليوم.وقالت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد مساء اليوم الجمعة إن زوجة أحد المصابين انتقلت إليها العدوى، مشيرة إلى أنها الآن تحت الرعاية الطبية ومعزولة داخل مستشفى شفابينج بميونخ.ولم تدل الوزارة بتفاصيل أخرى.بهذا يوجد في ولاية بافاريا اثنتا عشرة حالة إصابة بالفيروس لهم جميعا علاقة بشركة فيباستو لتوريدات السيارات.كان عدد من العاملين بالشركة تعرضوا لعدوى بالفيروس من زميلة صينية زارت ألمانيا، وظهرت عليها أعراض مرض كورونا المتحور وهى داخل الطائرة فى رحلة العودة إلى بلدها.