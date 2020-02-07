إصابة 4 بجروح خطيرة في حادث سقوط مصعد هوائي بسويسرا

أعلنت الشرطة اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما سقط مصعد هوائي (تلفريك) على ارتفاع نحو 10 أمتار عن الأرض في منتجع للتزلج في سويسرا.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، وقع الحادث، مساء أمس الخميس، عندما اصطدم حبل مثبت بجهاز لإزالة الجليد مع المصعد، مما تسبب في سقوطه.

وكان الركاب الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و40 في طريق عودتهم من نزهة مع أقرانهم في العمل، أمس الخميس، في حوالي الساعة 10 مساءً عندما وقع الحادث.

وأصيبوا جميعهم بجروح خطيرة، اثنان منهم في حالة حرجة، ونقلتهم أربع مروحيات إلى مستشفيات مختلفة.

وتم انتشال ستة ركاب آخرين من المصعد دون أن يصابوا بأذى.