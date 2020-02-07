كواليس إجبار زوج كارمن سليمان على الظهور في كليب «بصاتك»

قالت المطربة كارمن سليمان، إنها فوجئت بمخرج كليبها الجديد «بصاتك»، يخبرها بأن زوجها الملحن مصطفى جاد هو الأنسب ليكون «الموديل» أمام فى تصوير الكليب، مشيرة إلى أن المخرج لم يقتنع بأي شخص آخر سوى جاد.وكشف الملحن مصطفى جاد، عن سبب ظهوره الأخير مع زوجته، مؤكدًا أنه تم إجباره على الظهور كموديل في كليب زوجته الفنانة كارمن سليمان الجديد «بصاتك».وتابع جاد، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية «سي بي سي»: «كانت تدبيسة لكنها كانت تجربة حلوة».