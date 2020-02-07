1500 طفل بكرنفال «GPS» بإيبارشية حلوان

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة، الكرنفال السادس بعنوان "GPS" لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس بمدينة ١٥ مايو.وتناول الكرنفال، الذي شارك فيه حوالي ١٥٠٠ طفل، عدد من العروض والفقرات الترفيهية، ووزّع نيافة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية خلال اليوم، الهدايا تشجيعًا للأطفال وتضمنت الفعاليات ألعابًا ومسابقات.