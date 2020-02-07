رسامة 4 قمامصة و60 شماسًا بإيبارشية حلوان

منح الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، رتبة القمصية لأربعة من كهنة الإيبارشية.جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا بسنتي، بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات رسامة الكهنة الأربعة، قمامصة، وهم:- القمص بطرس أنيس- القمص مرقس وديع- القمص موسي سيدهم- القمص جبرائيل القس بيشويكما رسم نيافته ٦٠ شماسًا في رتبة إبصالتس، وهم من خريجي مدرسة الشمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بحلوان.