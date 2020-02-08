الآثار: 6 آلاف زائر يوميًا للمتحف المصرى بميدان التحرير

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن هناك 43 متحفًا منتشرين على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أنه مع افتتاح المتاحف التي تعمل عليها حاليًا وزارة السياحة والآثار ستصل عدد المتاحف الموجود لدينا حوالي 50 متحفًا.وأضاف «عثمان»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك إقبال على زيارة المتاحف الأثرية وهناك ارتفاع في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم الشتوي الحالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الزيارات للمتاحف تؤكد ذلك، فالمعدل اليومي لزوار المتحف المصري بميدان التحرير يبلغ يوميًا نحو أكثر من 6 آلاف زائر.وتابع: «نعمل حاليًا على عرض القطع الأثرية بشكل أفضل من المعروض بالمتاحف خارج مصر من حيث طريقة العرض والمسافات بين القطع الأثرية وغيرها من العوامل التي تجذب السائحين، كما نسعى أيضًا لجذب السياحة الداخلية والمصريين لمشاهدة أثارهم والاستمتاع بها وتقديم إليهم جرعة ثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى العمل على زيادة إقامة السائحين بمصر لمشاهدة المتاحف الموجودة والجديدة أيضًا».