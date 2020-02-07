الأنبا عمانوئيل يترأس صلاة قداس المناولة الاحتفالية بأسوان

ترأس صباح اليوم الجمعة ٧ فبراير، الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي للمناولة الاحتفالية، بكنيسة العذراء مريم والقديس دانيال كومبوني بأسوان.وقدمت الكنيسة عشرين طفلًا وطفلة من أبنائها وبناتها، للحصول على سر القربان المقدس.وشارك صاحب النيافة في الصلاة القمص أنطونيوس ذكري راعي الكنيسة، والأب استفانوس زكي، والأب أمجد عزت، والآباء الكومبونيات.