الفلبين تتجه إلى إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أمريكا

يعتزم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، إصدار أمر بإرسال إشعار بإنهاء اتفاقية تواجد القوات الأمريكية الزائرة بالبلاد إلى واشنطن، حسبما قال المتحدث الرئاسي اليوم الجمعة.وقال سلفادور بانيلو إن من المقرر أن يتباحث "دوتيرتي" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في أي وقت"، لكن جدول الأعمال لم يتحدد.ونقل بانيلو عن "دوتيرتي" قوله إنني "سوف أصدر تعليماتى للأمانة التنفيذية بإبلاغ الأمانة الخارجية بإرسال إشعار إنهاء الاتفاق للحكومة الأمريكية".ولم يتضح متى سيتم إرسال الإشعار.وكان الرئيس قد هدد، الشهر الماضي، بإنهاء اتفاق القوات الزائرة لعام 1999 "في إف إيه" بعدما ألغت الحكومة الأمريكية تأشيرة السياحة للسيناتور رونالد ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطني السابق.وكان "ديلا روسا" قد نفذ حملة صارمة لـ"دوتيرتي" ضد عصابات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف من المشتبه بأنهم تجار مخدرات ومستخدموها.وتوفر الاتفاقية غطاء قانونيًا لدخول قوات أمريكية إلى الفلبين للمشاركة في مناورات تدريب مشتركة مع القوات الفلبينية.