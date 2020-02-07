عبد الله الباطش عضوًا بلجنة تحكيم قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية

شارك الدكتور عبد الله الباطش، كعضو بلجنة تحكيم النسخة الثانية لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع وبرعاية جامعة الدول العربية.وحكّم الدكتور عبد الله الباطش ٢٦٩ مبادرة في ثلاثة مجالات الإنساني - التنموي، والبيئة وحماية التراث، والتثقيف والتسويق الاجتماعي.وتقدم للمشاركة في القلادة مبادرات تطوعية مقدمة من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية (منظمات المجتمع المدني)، المبادرات والفرق التطوعية المرخصة والأفراد، المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية.